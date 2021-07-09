Жителям разрешено покидать дома только для покупок продовольствия и медикаментов, а также в чрезвычайных ситуациях. Гражданам нельзя собираться в группы более чем по два человека. На границах города выставлены полицейские блокпосты, пройти их могут лишь люди с отрицательным тестом на коронавирус.

Ранее в этом городе уже объявляли об ограничениях на поездки, однако уровень заболеваемости продолжал устойчиво расти.

СМИ напоминают, что ранее Вьетнам считался примером эффективного сдерживания эпидемии, успешные результаты приписывали жестким карантинным мерам и интенсивному отслеживанию контактов заболевших. До вспышки COVID-19 в конце апреля в стране выявили менее 3 тыс. случаев болезни.

На данный момент во Вьетнаме выявили уже более 24,8 тыс. случаев болезни, причем в Хошимине — свыше 9,4 тыс. Также в Хошимине разрешили людям, оказавшимся в тесном контакте с инфицированными, изолироваться дома, поскольку государственные центры для изоляции переполнены.

За время пандемии в стране зафиксированы 104 летальных исхода среди заболевших, 8 тыс. 950 человек поправились.

Во Вьетнаме с населением примерно 96 млн человек сделаны 4 млн прививок от COVID-19. Власти, кроме закупок миллионов доз зарубежных препаратов, разрабатывают собственную вакцину. Правительство рассчитывает добиться коллективного иммунитета к концу 2021 года или в начале 2022 года, добавляют СМИ.