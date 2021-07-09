"Мы запускаем программу льготного кредитования инвесторов на строительство и реконструкцию отелей. Ростуризм утвердил соответствующие критерии отбора инвестиционных проектов, а также минимальные и максимальные размеры кредитов. С сегодняшнего дня начинаем прием заявок от банков, которые планируют участие в программе льготного кредитования. Далее эти банки представят в Ростуризм инвестиционные проекты", — сказала она журналистам.

По словам Догузовой, кредиты будут предоставляться на срок до 15 лет по ставке 3-5% годовых на строительство и реконструкцию отелей, а также многофункциональных комплексов, в составе которых есть номерной фонд.

"Окончательное решение по предоставлению льготных кредитов будет приниматься Ростуризмом совместно с правительственной комиссией по туризму. Согласно утвержденным критериям размер кредита может варьироваться от 100 млн до 70 млрд рублей, а сам проект должен быть в высокой степени проработки: получены документы на землю, разработан бизнес-план, а также проект должен пройти кредитный комитет в банке", — рассказала глава Ростуризма.

Программа льготного кредитования будет реализована в рамках национального проекта по туризму, на нее выделено почти 19 млрд рублей.

"Объем выдачи кредитов за этот период мы оцениваем в 200 млрд рублей. На эти средства будет начато строительство более 20 тыс. современных номеров. Сегодня внутри страны туристам не хватает качественных современных отелей круглогодичного формата. И механизм льготного кредитования — как раз одна из ключевых мер для того, чтобы туристическая инфраструктура активнее развивалась там, где мы видим ее дефицит – в первую очередь это конечно же курортные территории. Чем больше будет качественных отелей, тем выше будет конкуренция – а это напрямую влияет на соотношение цены и качества отдыха", — подчеркнула Догузова.

Как пояснили в Ростуризме, качественные современные гостиницы составляют не более 10% от общего объема номерного фонда в стране и сконцентрированы преимущественно в крупных городах. Задача программы – сделать инвестиции в гостиничное строительство выгодными для инвесторов и создать условия для того, чтобы отели строились там, где их не хватает. Кредит можно будет взять на строительство или реконструкцию отеля категории не ниже 3* и площадью не менее 5 тыс. кв. м или с номерным фондом от 120 номеров, а также санатории. Государство будет компенсировать уполномоченным банкам сумму, эквивалентную ключевой актуальной ставке Банка России, а инвестор будет оплачивать банку только дельту между установленной и ключевой (компенсируемой) ставкой.