"Всего было эвакуировано 45 человек. Часть туристов были направлены в гостиницу в поселке Домбай Карачаевского городского округа, где они ранее остановились. Часть остальных туристов на частном автотранспорте были направлены в поселок Псебай Краснодарского края", — сказал сотрудник чрезвычайного ведомства.

Решение по восстановлению автомобильной переправы будет приниматься администрацией комплекса с привлечением инженерных служб.

Как сообщалось, в четверг группа туристов, в том числе шестеро детей, застряли из-за размытой ливнями автопереправы на реке Подорванка на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного и археологического комплекса в горах Карачаево-Черкесии. Пострадавших в результате происшествия нет.