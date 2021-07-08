"Сегодня каких-то угроз и рисков, которые говорили бы о том, что нам нужно вводить локдаун или какие-то более жесткие меры ограничений, сегодня такой необходимости нет. И ее не будет абсолютно точно, если мы привьемся", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Она отметила, что сегодняшний алгоритм действий по борьбе с коронавирусом, который был введён, например, в Москве, когда "был рост, были меры, и мы видим определенную стабилизацию процесса", показал, что "меры ограничительные плюс интенсивная вакцинация работают".

Вместе с тем, она отметила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ нестабильная и напряженная, самые высокий рост отмечается в Северо-Западном, Центральном и Дальневосточном федеральных округах.

"Безусловно текущая ситуация напряженная. И самые высокие цифры мы сегодня наблюдаем в Северо-Западном федеральном округе. Максимально высокие в стране. Далее это Центральный федеральный округ, и вот буквально несколько дней, как к ним присоединился Дальневосточный федеральный округ, во всех остальных ситуация чуть более спокойная, но абсолютно не стабильная", — сказала Попова.

По ее словам, дальнейшее "развитие ситуации зависит только от того, как мы будем соблюдать те меры, которые сегодня нам, предлагают специалисты".

Попова сказала, что на сегодняшний день в РФ "порядка 66% всех штаммов", которые выявляются "вот в этом периоде, в июне, например, и в начале июля в РФ, это штамм "дельта".

"Остальная часть — это штамм "альфа", и штамм классический вот именно он и есть, который к нам пришел, немножечко британского штамма, и штаммы, которые не классифицируются так четко, но тоже в популяции мы выделяем", — уточнила глава Роспотребнадзора.

Она также сообщила, что в России выявляются единичные случаи повторного заболевания коронавирусом, количество таких заболевших минимальное — менее 1%.

"В любом случае, даже если принять, что там, где 2 раза такой диагноз появился, то количество таких людей минимально, тоже вокруг 1%, не больше. Где-то эти случаи единичны. В каких-то регионах их, почему-то, чуть больше", — сказала Попова.

По словам главы ведомства, врачи, которые непосредственно работают с больными COVID-19, "считающими, что они переболевают второй раз или третий раз, первое, что говорят, — надо разбираться с тем, а как поставили диагноз там год назад или полтора. Могут быть особенности".

По данным оперштаба, в четверг суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 818 случаев, умерли за сутки 734 пациента.

Наибольшее число случаев — 6 тыс. 040 — выявлено в Москве. Вслед за российской столицей идут Московская область — 2 тыс. 581 случай, Санкт-Петербург — 1 тыс. 937 случаев.