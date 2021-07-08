"Еще один пример неприемлемой политизации вопроса одобрения и международной сертификации вакцин", — сказал он в четверг "Интерфаксу", комментируя призыв госсекретаря при МИД Франции Клемана Бона сказать "нет" вакцинам из России и Китая в связи с неуверенностью в них.

По словам замминистра, "понятно и то, что Париж грозит пальцем тем странам ЕС, и не только им, которые готовы принимать наших туристов на основе справок о вакцинации отечественными препаратами без дополнительных карантинных требований".

Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, подобные заявления МИД Франции "разительно отличаются от ранее выраженных заверений со стороны ЕС о необходимости придерживаться объективных и сугубо научных критериев". "Более 60 стран уже широко применяют российскую вакцину. И уже накопленный опыт применения однозначно подтверждают изначальные оценки эффективности Спутника V и отсутствия побочных последствий", — подчеркнул Грушко.

Ранее посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер сообщил, что Брюссель предложил Минздраву России обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нашел заявление посла "примечательным и положительным", отметив, что это хороший сигнал, и в Кремле высоко ценят готовность к диалогу. Работу по признанию "Sputnik V" в ЕС Песков назвал "сложной и кропотливой".

Бон ранее призвала европейских партнёров сказать "нет" вакцинам из России и Китая в связи с неуверенностью в них.