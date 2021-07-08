Объем инвестиций в проект по созданию в городе Нальчик гостиничного комплекса площадью почти 10 тыс. кв. метров составит 400 млн рублей.

Завершить реализацию проекта планируется в 2023 году.

"Это — крупный инвестпроект, реализация которого вписывается в концепцию развития курорта Нальчик, вообще туризма в Кабардино-Балкарии. Учитывая увеличивающийся турпоток в республику, необходимо уже сейчас создавать условия для привлечения таких инвесторов, которые будут способствовать развитию индустрии туризма и гостеприимства, сферы услуг, созданию новых рабочих мест, улучшению облика нашей республики", — написал глава КБР.