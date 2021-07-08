"С 12 июля приостановить деятельность театров, музеев, библиотек, культурных центров, домов культуры, концертных и выставочных залов, ансамблей, образовательных учреждений", — говорится в приказе, который издал министр культуры республики Гудиса Агрба.

Ограничительные меры введены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

По данным оперштаба по защите населения республики, за последние сутки в стране СOVID-19 заразились 179 человек. Общее количество заболевших с начала пандемии составляет 18 тыс. 341 человек, 256 пациентов скончались.

Ранее распоряжением президента страны Аслана Бжания с 5 июля в Абхазии были введены ограничения на проведение свадебных, торжественных, праздничных, поминальных и иных массовых мероприятий в закрытых помещениях общепита.