В пресс-службе туроператора напомнили, что туры на курорты Египта сейчас предлагают большинство крупных туроператоров с перелетом на регулярных рейсах через Каир или со стыковкой в Стамбуле.

"Примерная стоимость семидневного тура на двоих с перелетом на регулярном рейсе в Каир в отеле 3* all inclusive составляет 65 тыс. рублей. Запуск чартерной перевозки позволит снизить цену до 50-55 тыс. рублей, то есть на 15-20% туры будут дешевле", — сообщили в пресс-службе.

По данным компании, это дороже Турции, так как туда лететь на полтора часа быстрее. В Турции минимальные цены стартуют от 35 тыс. рублей на двоих.

"Но в любом случае открытие такого массового и любимого российскими туристами направления благотворно скажется на цене отдыха в Краснодарском крае, Крыму. И, скорее всего, стоимость отдыха в Турции также снизится на 10-15%, так как открывается второе зарубежное массовое направление", — подчеркнули в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года.