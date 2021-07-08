В компании подчеркнули, что пока нет ясности о том, в каком объеме будут разрешены и полеты и из каких городов, невозможно говорить о том, какими будут полетные программы и когда они начнутся.

"Все полетные мощности уже поставлены на Турцию, и туроператоры должны выполнить обязательства перед туристами, которые приобрели туры в эту страну. Кроме того, лето – не сезон для Египта, в августе там пятидесятиградусная жара. Поэтому, вероятнее всего, все отлетают летнее расписание как планировали, а чартерные программы в Египет начнутся с осени, как это традиционно было до закрытия направления", — сказали в пресс-службе.

В "Интуристе" напомнили, что Танзания в прошлом году была открыта с 1 августа, но чартеры туда полетели с октября, когда в стране начался высокий сезон.

В компании TEZ TOUR считают, что на заключение договоров с авиакомпаниями о чартерных программах, определение объемов и условий возобновления авиасообщения уйдет порядка 3-4 недель.

Президент РФ Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года.

Для въезда в Египет россиянам сейчас нужно заполнить декларацию о здоровье, где указать данные о себе, перелете, информацию о страховке и контактах с заболевшими. Также нужно предъявить на выбор либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 до прибытия в страну (отсчет времени действия начинается с забора биоматериала), либо сертификат о вакцинации двумя дозами "Спутник V" (второй укол должен быть сделан не ранее чем за 14 дней до поездки).