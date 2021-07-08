"Превентивная мера принята для спокойствия в первую очередь детей и их семей. Около часа назад всех воспитанников — около 120 человек — автобусами развезли по домам", — говорится в сообщении.

Оздоровительный лагерь находится в сосновом лесу в 10 километрах от села Париж Нагайбакского района.

По данным областного ГУ МЧС, в Нагайбакском муниципальном районе около села Париж горит лес на площади приблизительно 25 гектар. Расстояние до населенного пункта составляет порядка четырех километров, угрозы ему в настоящее время нет.

"Проведена опашка периметра пожара со стороны села Париж. На месте работают специалисты Главного управления лесами Челябинской области. В помощь лесникам привлечены силы и средства регионального чрезвычайного ведомства", — отмечает пресс-служба.

В тушении пожара задействовано 103 человека и 18 единиц техники, от МЧС — 93 человека и 13 единиц техники.

Для усиления группировки к месту следуют сотрудники специализированной пожарно-спасательной части, Миасского гарнизона пожарной охраны, а также две группы Уральского учебно-спасательного центра, отмечается в пресс-релизе.