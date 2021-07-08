"Вопрос о количестве рейсов с Египтом будет решен на заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", — сообщили в оперштабе.

"О принятом решении будет сообщено дополнительно", — уточнили там.

Президент РФ Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что турпоток в Египет будет зависеть от числа разрешенных рейсов, а также их статуса, чартерного или регулярного.