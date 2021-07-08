"Туроператоры смогут быстро, в течение недели, развернуть программы в Египет, но для этого нужно формальное разрешение на чартерные программы. И в целом турпоток во многом будет зависеть от числа разрешенных рейсов и их статуса, чартерного или регулярного", — сказала она порталу "Интерфакс-Туризм".

"Пока нет решения оперштаба по количеству аэропортов, откуда можно выполнять рейсы, и количеству самих рейсов, невозможно прогнозировать ситуацию со спросом", — подчеркнула она.

При этом эксперт считает, что спрос на Египет не будет таким высоким, как на Турцию.

"Лето – низкий сезон для Египта, все-таки там жарко, поэтому спрос, конечно, будет, но не факт, что ажиотажный. К тому же есть Турция, где лето как раз высокий сезон. В то же время, у направления есть фанаты, многие очень ждали прямых рейсов", — добавила она.

Тюрина выразила удовлетворение решением президента.

"Открытия Египта турбизнес ждал больше пяти лет. Много раз появлялась информация, что вот-вот откроют, и каждый раз это оказывалось "уткой". Сейчас, наконец-то, дождались, и хочется верить, что это станет поворотным моментом для возрождения туристического рынка", — сказала она.

Президент РФ Владимир Путин в четверг отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года.