"Признать утратившим силу указ президента РФ от 8 ноября 2015 года №53 "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий", — говорится в документе, который опубликован на портале правовой информации.

Отмененный указ вводил запрет на осуществление рейсов на курорты Египта Хургаду и Шарм-эль-Шейх после взрыва самолета российской авиакомпании над Синайским полуостровом.



Также указом Путина отменяется содержавшаяся в прежнем указе рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от реализации турпродуктов, предусматривающих воздушные перевозки в Египет.

Чартерные рейсы на курорты Красного моря Хургада и Шарм-эль-Шейх были запрещены в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, которым туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Санкт-Петербург. В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром, позже были разрешены рейсы в Каир из других городов России.

В апреле этого года президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах ас-Сиси договорились о восстановлении полетов. Решение о дате открытия и количестве рейсов на египетские курорты правительственный оперштаб по борьбе с COVID-19 планировал принять во второй половине мая.