"Программой воспользовались около 2 млн человек, которые купили туры и проживание в отелях на 34 млрд рублей, из них на 27 млрд рублей — в 2021 году. Всего туристам вернулось от государства около 6,5 млрд рубле", — сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, на втором этапе программы в 2021 году, который действует с 16 июня по 31 июля, туристы приобрели турпакетов и размещения в отелях еще на полмиллиарда рублей, они отправятся отдыхать осенью.

"Количество бронирований в период работы программы увеличилось в среднем в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это еще и большая поддержка отрасли, для сотен тысяч людей, работающих в индустрии гостеприимства. Особенно с учетом того, что программа по большей части работала в низкий сезон, когда инфраструктура традиционно не загружена", — сообщает ведомство.

По его данным, число участников программы на второй год ее проведения выросло вдвое. Сейчас в ней участвуют 74 агрегатора, 2761 объект размещения, 671 туроператор.

"Туристический кешбэк — один из самых прогрессивных и действенных инструментов стимулирования спроса и снижения цены за отдых, а также самый технологичный инструмент в отрасли на сегодняшний день. Это подтверждается и постоянно растущим количеством партнеров, и показателями по количеству проданных туров с кешбэком. Программа стала очень узнаваемой и востребованной и позволила туристам существенно сэкономить на отдыхе", — подчеркивают в Ростуризме.

Среди направлений, лидирующих по объему приобретенных туров и размещения в отелях в рамках программы кешбэка, — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Марий Эл, Свердловская область.

Программа частичного возврата денег при покупке туров по России стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. По итогам первых двух этапов распродажи было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Третий этап начался 18 марта и завершился 15 июня, отправиться в поездку можно было до 30 июня. На четвертом этапе туристы могут приобрести туры на осень и начало зимы.