Как сообщил он на своей странице в "ВКонтакте", теперь деловые туристы вместо отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за два дня до приезда, также могут предъявить документ о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе, если с момента выздоровления прошло не более 6 месяцев.

"Эти же документы нужно предоставить гостям из других регионов при заселении в гостиницы, хостелы, турбазы и другие пункты размещения. Если их нет, то предъявить результаты обследования на ковид, полученные не ранее чем за 72 часа до заселения. От подростков от 14 до 18 лет потребуется отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном в течение последних 6 месяцев коронавирусе. Это требование вступает в силу с 15 июля", — сообщил губернатор.

Кроме того, по его распоряжению, населенные пункты, где 60% жителей вакцинировались или переболели коронавирусом за последние полгода, могут не вводить дополнительные ограничения и смягчить действующие.