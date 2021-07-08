"Из 192 российских туристов, которые по прилету на Кубу были отправлены на самоизоляцию, 188 человек, получивших отрицательный результат повторного ПЦР-теста, уже продолжают свой отдых. На самоизоляции остаются 4 туриста, у которых повторный ПЦР-тест положительный. Мы следим за информацией о них, находимся на связи с туроператорами и страховыми компаниями", — сказала она журналистам.

Догузова также выразила благодарность министру туризма Кубы Хуану-Карлосу Гарсия, который "оперативно отреагировал на просьбу разобраться в ситуации".

"Ключевое сейчас – не допустить подобных инцидентов в будущем", — подчеркнула она.

Как стало известно в понедельник, около 200 российских туристов, которые прибыли в конце июня – начале июля на отдых в кубинский Варадеро, оказались в изоляции в своих отелях связи с тем, что их тесты на коронавирус, проведенные в аэропорту по прилету, показали положительный результат. Всем им сделали повторные тесты.



Для въезда на Кубу россиянам нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до вылета. По прилету каждому туристу делается еще один тест.



По информации Российского союза туриндустрии, тесты по прилету выявляют у туристов коронавирус чаще, чем в других странах. Но до сих пор это явление не было таким массовым. Туроператоры сообщили об аннуляциях части забронированных туров на Кубу после появления информации об изоляции россиян на острове.