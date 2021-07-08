"Во-первых, мы очень хотим поддерживать свадебные традиции разных народов, и они обязательно будут представлены. На нашем мероприятии практически в режиме онлайн пройдут регистрации браков. На нашей площадке пройдет творческий конкурс и, конечно же, конкурс, связанный с туризмом. Изюминкой нашего фестиваля станет выступление симфонического оркестра Ленинградской области", — сказала Голубева на пресс-конференции в "Интерфаксе" в четверг.

Мероприятие будет проходить в covid-free формате. Доступ будет исключительно по результатам ПЦР-тестов, справкам о наличии антител или сертификатам о вакцинации.

"В случае если вы, подъехав в усадьбу Марьино, не имеете ни одного из этих документов, вам будет предложено приобрести моментальные экспресс-тесты на коронавирусную инфекцию. Это займет некоторое время, но мы к этому готовы. Мероприятие мы хотим сделать свободным и чистым от ковида", — подчеркнула зампредседателя комитета.

Согласно утвержденным противоэпидемическим правилам, на площадке фестиваля смогут присутствовать не более 150 человек. При входе на мероприятие будет установлен специальный счетчик.

В свою очередь заместитель руководителя информационно-туристического центра Ленобласти Вера Шинкарева отметила, что на фестивале пройдет награждение золотых юбиляров, а также конкурсы на тему семейных традиций.

Согласно информации, размещенной на официальном туристском портале Ленинградской области, на мероприятии будут работать интерактивные творческие площадки: "Семейные традиции: Невеста на выданье: традиции через века" позволит окунуться в атмосферу русских свадебных традиций; на площадке "Семейное начало" пройдут интерактивные игры для молодежи на тему "Знакомство" и "Первое свидание". На площадке "Планета семья" гости смогут принять участие в игре "Семейное путешествие по Ленинградской области". Наряду с этим будет работать интерактивная творческая площадка "Семейные портреты" с фотозонами и другими арт-объектами.