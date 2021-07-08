"Серьезные угрозы вызывает и изношенность очистного хозяйства в Крыму", — сказал он в четверг на совещании по вопросам национальной безопасности в макрорегионе.

Как отметил Устинов, для решения этой проблемы требуется срочная разработка отдельного федерального проекта "Развитие водоканализационного хозяйства Азово-Черноморского побережья Краснодарского края и Крыма" с включением его в состав национального проекта "Жилье и городская среда", либо утверждение федеральной целевой программы с соответствующим бюджетным финансированием.

"Без этого дальнейшая эксплуатации имеющейся инфраструктуры грозит экологической катастрофой и является препятствием для развития курортов", — подчеркнул полпред.