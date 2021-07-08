В четверг в Хабаровске работает бизнес-миссия госкорпорации, в рамках которой в здании старого терминала внутренних авиалиний прошла сессия на тему: "Можно ли превратить неактивный объект в современный социокультурный комплекс?".

Председатель совета директоров АО "Хабаровский аэропорт" Константин Басюк в ходе презентации сообщил, что здание пассажирского терминала площадью почти 16 тыс. кв. м, которое использовалось до 2019 года, находится в хорошем состоянии, все инженерные коммуникации работают, объект готов к дальнейшей эксплуатации.

По его словам, второй этаж бывшего терминала планируется полностью отдать под выставочные залы и экспозиционные площадки, организовать там арт-пространство.

Ежегодно филиал Пушкинского музея могут посещать до 350 тыс. человек. Инвестиции в редевелпомент объекта оцениваются в 5 млрд рублей, срок сдачи — 2024 год. Обращаясь к главе ВЭБ.РФ, Басюк отметил готовность инициаторов проекта "обсуждать возможность его поддержки в той или иной форме".

Как сообщалось, в 2019 году при финансовой поддержке ВЭБ.РФ была реализована I очередь проекта модернизации Хабаровского авиаузла — построен новый терминал внутренних линий площадью 27,7 тыс. кв. м и пропускной способностью 3 млн пассажиров в год.