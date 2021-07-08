"Ресторанный бизнес находился в ужасном состоянии и людей спасают хотя бы летние веранды. Закрытие веранд сегодня скажется катастрофически на всех ресторанах. Продление до 1 августа логичное, Москва ведь не ограничивает работу летних веранд, она дает отсрочки. Была отсрочка до 12 июля, мы попросили отсрочку до 1 августа. К 25 июля мы будем смотреть какая реальная ситуация и уже будем выходить с тем или иным предложением. Мы будем смотреть эпидситуацию в городе, заполняемость ресторанов", — прокомментировал Миронов решение столичной мэрии о продлении работы летних веранд без QR-кодов.

При этом он отметил, что решение мэра Москвы "ожидалось, я сам писал письмо мэру Москвы от рестораторов с просьбой продлить действие веранд без QR-кодов до 1 августа". "Мэр достаточно быстро отреагировал на это письмо, и отреагировал на него позитивно", — подчеркнул Миронов.

Также он сообщил, что рестораторы обсуждают возможность еще одного пакета мер поддержки от властей Москвы. "Мы все время находится в диалоге (с властями Москвы), показываем где ситуация критична. У нас было 2 пакета существенных мер поддержки. Мы думаем, что будут ещё пакеты мер поддержки, следующие пакеты мер неизбежны, никто не хочет, чтобы ресторанов не стало", — добавил Миронов.

В четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении до 1 августа работу летних веранд в столичных ресторанах без системы QR-кодов.

Ранее Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время — с 23:00 до 6:00, будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.