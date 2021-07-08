"Впервые жителям и гостям столицы Урала будут продемонстрированы личные вещи и специальное туристическое оборудование группы Игоря Дятлова. Среди них анемометр, секстант, фотоаппарат, компактный патефон, принадлежавшие самому Игорю Дятлову, а также другие личные вещи участников трагического похода", — сказал Сергей Конов.

Он также отметил, что в экспозиции будет представлено более 30 предметов, найденных на месте гибели группы.

"Ранее данные экспонаты широкой публике не демонстрировались, они предоставлены для нашей выставки Фондом памяти группы Дятлова", — подчеркнул Конов.

Выставка откроется в музее "Боевая слава Урала" дома офицеров Центрального военного округа 13 июля.

Как сообщалось, в ночь на 2 февраля 1959 года на перевале на Северном Урале загадочным образом погибла группа из девяти туристов, состоявшая из двух девушек и семи молодых людей, в том числе руководителя группы Игоря Дятлова.

С тех пор выдвигались различные версии причин трагедии: от научных до фантастических, но ни одна из них не объясняла произошедшее. Перевал, где погибла группа, теперь называется перевалом Дятлова.