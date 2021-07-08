"Высокий туристический сезон этого теплого лета нам наглядно показывает, что очень большое количество туристов, приезжающих в регион, просто теряются в многочисленных местах размещения, работающих по "серой схеме". Как правило, это гостевые дома, не имеющие соответствующей классификации, так как были построенные на землях, что представились для строительства индивидуальных жилых домов", — сказал Лысков.

По его данным, примерные ежегодные потери бюджетов разных уровней по оплате налога на землю под такими гостиницами составляют более 6 млн рублей.

Кроме того, владельцы этих домов оплачивают коммунальные услуги по тарифам для рядовых потребителей. Это влечет убытки областного бюджета в виде возмещения ресурсоснабжающим компаниям разницы между социальным тарифом и тарифом для бизнеса, отметил пресс-секретарь.

Правительство области во взаимодействии с различными контрольными органами ведет планомерную работу по выявлению таких "серых" мест размещения, а в этом году эта деятельность была усилена в преддверии летнего сезона.

С начала года уже выявлено 53 хозяйствующих субъекта и предпринимателя, которые незаконно принимают и заселяют туристов. Все они получили предписания об устранении нарушений в срок до 1 августа этого года, добавил Лысков.

Он также отметил, что действующее законодательство требует, чтобы классификацию проходили все гостиницы и гостевые дома, хостелы. Без свидетельства о присвоении категории предоставлять гостиничные услуги запрещено. Однако в условиях пандемии было сделано исключение для небольших гостиниц с номерным фондом 15 и менее гостиничных номеров. До 1 января 2022 года такие объекты могут работать без свидетельств.