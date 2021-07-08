"До 12 июля будут определены зоны запрета парковки электросамокатов и их движения, а также зоны ограничения скорости движения. У операторов есть все возможности для того, чтобы выполнить эти условия. Электросамокаты могут быть запрограммированы так, что в определенных точках просто будут выключаться", — написал Логвиненко в своем инстаграме.

Он отметил, что администрациям районов поручено создать базу данных, для выявления наиболее привлекательных места для парковки электросамокатов. После завершения подготовительной работы планируется заключать договоры на аренду земельных участков для размещения самокатов с операторами. Для этого будут внесены изменения в существующие Правила благоустройства.

Как сообщалось, 23 июня мужчина на электросамокате сбил ребенка в Ростове-на-Дону, после чего скрылся, а потерпевшего госпитализировали. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1 ст.238 УК РФ) в отношении компании, сдающей в городе в аренду электросамокаты.