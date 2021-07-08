Как сообщается на сайте правительства региона, оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства области, курирующий сферу культуры. В состав оргкомитета также войдут директор музея-заповедника "Поленово" Наталья Поленова, представители органов исполнительной и законодательной власти региона, предприятий, высших учебных заведений, руководители федеральных музеев и их филиалов, депутаты Госдумы.

В настоящее время разрабатывается план юбилейных мероприятий. Основные торжества, как планируется, пройдут на территории музея-заповедника "Поленово".

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник Поленова находится в 70 км от Тулы в Заокском районе. По проектам художника в усадьбе построены главный дом, мастерская "Аббатство", флигели, службы, а также расположенная в селе Бёхово Троицкая церковь. В 1931 году открыт дом-музей.

Василий Поленов (1844 — 1927) — русский художник, мастер исторической, пейзажной и жанровой живописи.