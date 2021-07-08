"В рамках акции волонтерами уже проведен мониторинг 250 организаций, среди которых 178 гостиниц, 55 турбаз и 17 санаторно-курортных учреждений. Мониторинг показал, что не все организации добросовестно исполняют требования, прописанные в решении оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории", — говорится в сообщении.



Также волонтеры обходят и обзванивают гостиничные комплексы республики и разъясняют информацию о требованиях к заселению посетителей и списке документов, которые необходимо запрашивать у приезжающих: сертификат о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательном ПЦР-тесте.