Согласно указу, введенные ранее ограничения на использование городской инфраструктуры отменены. Также отменено ограничение на посещение зоопарка, при этом с 8 июля приостанавливается посещение гражданами зданий, строений, сооружений, расположенных на территории зоопарков.

12 июня Собянин из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в столице ввел ряд ограничений на использование объектов инфраструктуры. При посещении парков граждане не могли пользоваться спортивными, детскими площадками, беседками и другими объектами инфраструктуры. Кроме того, был закрыт для посещения столичный зоопарк.