"В этом году люди путешествовали уже смелее и в результате количество ночей, проведенных в гостиницах, увеличилось в 1,4 раза. Численность зарубежных туристов растет, но пока их доля составляет всего 16% от общей численности туристов", — пояснила аналитик департамента статистики Хельга Лаурмаа.

В гостиничных предприятиях в мае остановились 75 тыс. внутренних и 15 тыс. иностранных туристов. Из Финляндии приехали почти 3 тыс. человек, из Латвии — 2 тыс. Из Германии в Эстонию прибыли более 900 туристов, из России около 800 и из Литвы 750.

Чаще всего туристы останавливались на ночлег в гостиницах в Харьюском уезде, в Тартуском и Пярнуском уездах.

Всего туристы в Эстонии в мае 180 тыс. раз оставались на ночлег, из них 135 тыс. внутренние туристы и 45 тыс. раз иностранные.

В мае посетителей обслуживали 1058 гостиничных предприятий, на 11% больше прошлогоднего. В распоряжении клиентов была 21 тыс. номеров и 48 тыс. мест. Заняты были 17%.

Сутки в гостиничном предприятии стоили в среднем 29 евро, на три евро дороже, чем в мае прошлого года.