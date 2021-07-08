"Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе", — написал Собянин в своём блоге в четверг.

"Последние дни ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно стабилизируется. Количество выявляемых случаев заболевания и госпитализаций все еще очень высокое, но, по крайней мере, оно немного снизилось по сравнению с пиковыми значениями недельной давности", — отметил мэр столицы.

Собянин подчеркнул, что москвичи стали "гораздо более ответственно относиться к санитарным требованиям и вакцинации". По его словам, ежедневно в Москве от коронавируса прививаются около 100 тыс. человек.

Вакцинация от коронавируса в столице стартовала в начале декабря 2020 года. Привиться можно в одном из 119 пунктов на базе городских поликлиник и в 118 частных медицинских организациях.

Кроме того, в городе с 18 января работают выездные бригады вакцинации. Они принимают горожан, в частности, в театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы" ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский", "Водный", "Ривьера", "Гагаринский", "Щука" и "Ереван-Плаза". Также выездные бригады работают в павильонах "Здоровая Москва", находящиеся в столичных парках.

Для массовой вакцинации используется четыре вакцины — "Спутник V" и "Спутник Лайт" центра имени Гамалеи Минздрава России, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак" РАН.