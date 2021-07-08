"По просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа (включительно)", — написал мэр в своём блоге в четверг.

Он добавил, что это решение поддержит рестораны и туристическую отрасль, а также москвичей, которые пока не успели вакцинироваться.

Ранее Собянин подписал указ о том, что посещение ресторанов, баров и кафе, в том числе в ночное время — с 23:00 до 06:00, будет возможно гражданами, полностью прошедшими вакцинацию, подтверждаемую QR-кодом. Кроме того, заведения общепита, согласно указу столичного градоначальника, могут посещать лица, переболевшие коронавирусом не ранее полугода назад или имеющие отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа.