Odeon Tours принимает в Турции клиентов туроператора, обе компании входят в крупнейший туристический OTI Holding.

"Специалисты Сoral Business School провели цикл тренингов в Турции для сотрудников принимающей компании Odeon Tours. В обучении принимали участие гиды, работающие с туристами во время трансферов, в отелях и на экскурсиях. Темой тренингов стало «Мастерство работы с VIP-клиентами", — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что тема обучения была выбрана в связи с изменением предпочтений российских туристов, у которых растет спрос на отели высокого класса и, соответственно, требования к уровню сервиса на протяжении всего тура.

"Одна из задач обучения, которую ставила перед собой компания, — выстраивание правильной коммуникации с премиум-клиентами. Многие гиды, прошедшие тренинги, будут обслуживать клиентов, отдыхающих в отелях из "Летней коллекции" Coral Travel", — добавили в пресс-службе.

В "Летнюю коллекцию" входят почти 120 отелей Турции, среди них работающие под востребованными брендами Otium, Seven Seas и Xanadu. Coral Travel предлагает их на эксклюзивных условиях, то есть купить их можно только у туроператора, а в некоторых отелях и цепочках эксклюзивные условия подразумевают большие квоты и специальные цены.