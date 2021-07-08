"Посетители заведений должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и второй на выбор: сертификат о проведении вакцинации с QR-кодом; документ с отрицательным анализом ПЦР-теста или подтверждающий наличие антител; справка о перенесенном не более 6 месяцев назад заболевании. Несовершеннолетние в таких учреждениях и заведениях могут появиться только в сопровождении взрослых, имеющих перечисленные документы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что постановление распространяется на посещение детских развлекательных центров, музеев, кинозалов и кинотеатров, культурно-досуговых учреждений, в том числе театров, концертных организаций, домов культуры, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных.

Кроме того, согласно постановлению, после 12 июля "зонами, свободными от COVID-19" с возможностью продолжения работы в круглосуточном режиме или без введения дополнительных ограничений станут те заведения, где не менее 60% от общего числа работников не позднее шести месяцев назад прошли процедуру вакцинации или перенесли COVID-19 с документальным подтверждением наличия антител.

В ином случае заведениям общепита будет запрещено принимать посетителей в зале в период с 0:00 до 6:00, за исключением обслуживания на вынос. Также в этих заведениях будет приостановлена работа детских комнат. Прекратится работа фудкортов и детских игровых комнат в торговых и ТРЦ.

Попасть в пансионат или дом отдыха волгоградцы смогут тоже только предъявив сертификат о вакцинации или документ с результатами исследований на наличие антител.

Кроме того, всем работодателем региона рекомендовано каждые 15 календарных дней проводить лабораторные исследования на COVID-19 не менее 10% работников, а также перевести на дистанционный режим работы тех сотрудников, кто ещё не прошел вакцинацию.