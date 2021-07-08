"Такая мера будет очень удобна для граждан, прибывающих в наш город или на Байкал. Также будет удобно транзитным пассажирам: приехав в областной центр из других городов и поселков региона, они смогут сдать ПЦР-тест прямо в здании аэропорта или на ж/д вокзале и продолжить путь", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Кобзева.

Пройти тестирование смогут все желающие, результаты можно будет получить на электронную почту в течение 24 часов.

По информации АО "Международный аэропорт Иркутск", сдать анализ на ПЦР-тестирование уже могут пассажиры рейсов из-за границы. В терминале международных авиалиний в момент прибытия рейса разворачивают пункт приема биоматериала для ПЦР-диагностики COVID-19, для удобства пассажиров работают до трех бригад лаборатории, результат теста готовится в течение суток.

В настоящее время прорабатывается вопрос организации пункта ПЦР-тестирования на иркутском автовокзале.

Ранее сообщалось, что с 12 июля для заселения в санаторно-курортные организации, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия, дома отдыха, турбазы и другие аналогичные организации гражданам старше 18 лет потребуется представить либо документ о сделанной первой прививке от COVID-19 или получении полного курса вакцинации (с 1 августа — только о завершенном курсе иммунизации); либо отрицательный тест ПЦР, выданный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Переболевшие должны будут представить справку (заключение) медорганизации или результаты лабораторного исследования на наличие антител к COVID-19, полученные не ранее чем за шесть месяцев.

По данным оперативного штаба региона, на утро четверга в области за сутки выявлено 348 случаев заражения COVID-19, госпитализированы 133 человека, скончались 35 человек. Лечение в стационарах сейчас получают 5 тыс. 554 пациента. Всего с начала пандемии подтверждено 76 тыс. 875 случаев инфицирования, выздоровели 70 тыс. 742 человека, умерли 3 тыс. 390 человек с новым коронавирусом, из них 316 — от сопутствующих заболеваний.