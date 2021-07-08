Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков подписали соглашения о намерениях строительства нового терминала.

"Сегодня мы договорились с "Новапорт Холдинг" о том, что он будет построен в 2023 году. И это не просто соглашение о намерениях, а уже сейчас есть "дорожная карта" проекта и чёткий план. Коллеги уже подготовили проектную документацию", — цитирует пресс-служба губернатора Чибиса.

"Терминал будет построен с использованием самых современных технологий. Он будет с двумя рукавами, единой регистрацией и досмотром, зонами отдыха перед вылетом. Это очень важно, в первую очередь, для комфорта людей. Стоит также отметить, что аэродром даже важнее, чем сам вокзал. Можно построить терминал, пристроить к нему рукава, а если нет рядом перрона, то придётся пассажиров возить на автобусе. И если полоса будет плохой, то не прилетит соответствующее воздушное судно. Поэтому в первой очереди также стоит реконструкция аэродрома, которая находится в той же экспертизе, что и терминал", — приводятся в сообщении слова Рудакова.

На первом этапе предлагается выполнить проектирование и строительство терминала внутренних воздушных линий с учётом возможностей его будущего развития. Планируется, что это будет отдельно стоящее здание с западной стороны существующего аэровокзала, которое должно быть увязано с расширением перрона в рамках реконструкции аэропортового комплекса города Мурманска. Общий объём инвестиций составляет более 2,3 млрд рублей.

С учётом нормативных требований потребуется проектирование терминала пропускной способностью 400 пассажиров в час и свыше 1 млн пассажиров в год. Также в рамках проекта за счёт дополнительной оптимизации и наличия вспомогательных функциональных помещений в старом терминале внутренних воздушных линий предполагается достичь технической возможности увеличивать пиковый показатель пропускной способности до 600 пассажиров в час.

Регулярные рейсы из Мурманска выполняют авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа", "Азимут", RedWings, Smartavia, S7.

"Новапорт" принадлежит группе AEON Corporation Романа Троценко. Холдинг объединяет аэропорты в Воронеже, Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Белгороде, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.