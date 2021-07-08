"Организаторы экскурсий не приняли мер по обеспечению соблюдения социальной дистанции пассажирами как при посадке и высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. Кроме того, не соблюдались требования по использованию средств индивидуальной защиты гостями и сотрудниками", — сказал журналистам Поповский.

Он пояснил, что эти нарушения предполагают наложение штрафа до 300 тыс. руб. В случае, если будет установлен факт причинения вреда здоровью, сумма может вырасти до 1 млн руб. Также предусмотрена санкция в виде приостановки деятельности на срок до 90 суток.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем — декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии — более 9 тыс. случаев.