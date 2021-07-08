По информации пресс-службы думы, выступая перед коллегами, депутат отметил, что развитие туризма в регионе и сохранение его уникальной природы невозможно без законодательной базы.

"Туризм — одна из составляющих пока не в полной мере ограненного "алмаза" под названием Магаданская область. Считаю, создание условий для развития туризма и сохранения экологии невозможно без крепкой законодательной базы", — пояснил Нестерович.

Согласно разработанному положению, в задачи совета будут входить изучение и обсуждение вопросов экологической, природоохранной деятельности, общественно значимых проблем в области охраны окружающей среды и туризма на территории Магаданской области.

Совет будет предварительно обсуждать проекты федеральных законов, законодательных инициатив, обращений других регионов, проектов нормативных правовых актов Магаданской области в сфере охраны окружающей среды и развития туризма. Кроме того, в его полномочиях будет разработка предложений и рекомендаций по формированию региональной политики по вопросам экологии и туризма.

Совет будет формироваться на срок полномочий очередного созыва областной думы в составе не менее 9 и не более 13 членов. При этом не менее четверти от установленного числа членов совета составят региональные парламентарии. С ними работать над формированием экологической и туристической повестки будут представители федеральных органов власти, органов государственной власти Магаданской области, местного самоуправления, предпринимательского сообщества, научных и общественных организаций.

Как ожидается, вопрос о создании совета обсудят депутаты на очередном заседании 16 июля.