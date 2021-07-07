Сдерживающим фактором для международных авиаперевозок являются "избыточные ограничения для туризма", действующие во многих государствах, отмечают в IATA.

Совокупный пассажирооборот (RPK, мера измерения фактически использованной пассажирской провозной емкости, обозначает перемещение 1 пассажира на расстояние в 1 км) в мае текущего года был на 62,7% ниже, чем в докризисном мае 2019 года. Для сравнения: в апреле показатель был на 65,2% ниже, чем двумя годами ранее.

IATA сравнивает показатели текущего года с уровнями 2019 года, отмечая, что в 2020 году данные были искажены последствиями пандемии.

Международный пассажирооборот в мае был на 85,1% ниже, чем в том же месяце 2019 года против 87,2% в апреле. Улучшение ситуации отмечено во всех регионах, за исключением Азии.

Внутренние авиаперевозки в позапрошлом месяце были на 23,9% меньше, чем два года назад. Внутренний пассажирооборот в Китае и России был выше докризисного уровня, тогда как в Индии и Японии он резко снизился.

"Мы начинаем видеть позитивные изменения, поскольку некоторые рынки открываются для вакцинированных людей", — отмечает генеральный директор IATA Уилли Уолш.