"Друзья, в новом здании зоопарка был аварийно отключен свет. К сожалению, сегодня экспозиция "Под пологом тропического леса закрыта", — сообщается на страничке экзотариума во вконтакте.

Отключение света произошло во время проведения одной из экскурсий. Всех посетителей пришлось выводить из здания.

Тульский областной зооэкзотариум, один из крупнейших в России зоопарков рептилий, располагается в двух зданиях. В новом здании, открывшемся в декабре 2018 года в Центральном парке Тулы, экспозиционные площади увеличены более чем в шесть раз — до 970 кв. м. Здесь представлены более 100 экзотических видов, некоторые из них были приобретены специально к открытию нового здания.

Новый экзотариум — двухуровневый. Пространство условно поделено на зоны по местам обитания животных. Помещения для посетителей экзотариума оформлены в виде джунглей.

При этом часть экспозиции по-прежнему располагается в одном из старинных зданий в Зареченском районе города.

Тульский областной зооэкзотариум был открыт в сентябре 1987 года. Здесь собрана уникальная коллекция пресмыкающихся, насчитывающая более 500 видов змей, ящериц, черепах, крокодилов, а также скорпионов, земноводных и других представителей фауны.