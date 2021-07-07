"Мы планируем запустить программу "Пушкинская карта с 1 сентября. К программе присоединятся театры, музеи, концертные залы, филармонии и даже библиотеки по всей стране. Уверена, что для них это действительно серьезный вызов, но и очень долгожданный. При этом действие карты будет распространяться не только на государственные, на федеральные, региональные, но, что очень важно, на частные учреждения культуры, которые также смогут участвовать в нашей программе" — сказала Любимова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она уточнила, что обладателями карты смогут стать около 13 млн школьников старших классов и студентов колледжей и вузов в возрасте от 14 до 22 лет, для этого им нужно будет подать заявку на участие в программе через портал Госуслуг.

Ранее сообщалось, что в России появится специальная программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи "Пушкинская карта", по которой они смогут посещать учреждения культуры. Предполагается, что каждому участнику программы будет подарена "Пушкинская карта" номиналом 5 тысяч рублей на календарный год, в 2021 году в рамках пилотного проекта эта сумма составит 3 тысячи рублей. Эти деньги можно будет потратить на билеты в федеральные, региональные и частные учреждения культуры.