"В Большой театр зрители по-прежнему могут приходить на спектакли без QR-кода. Новые правила относительно QR-кодов пока для театров являются рекомендательной мерой и подразумевают, что если пускать в театр зрителей по кодам, то их может быть больше 500 человек (...), но руководство Большого театра не считает возможным сейчас, когда в стране такое малое количество людей по факту привито, вводить такую меру как обязательную", — сообщили "Интерфаксу" в театре.

При этом на сцене театра действительно пройдут спектакли, доступ на которые будет возможен только для зрителей с QR-кодами, однако они пройдут в рамках гастролей театра Бориса Эйфмана, организаторами которого выступает фестиваль "Черешневый лес".

Ранее в СМИ со ссылкой на департамент культуры Москвы сообщили, что на некоторые спектакли Большого театра можно будет попасть только по QR-кодам.