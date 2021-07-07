В БЖД отметили, что согласно постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, с 10 июля гражданам государств — членов Евразийского экономического союза (в том числе — Республики Беларусь) при пересечении госграницы России необходимо будет подтвердить наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации. Тест должен быть зарегистрирован в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19".
В приложение загружаются полученные отрицательные результаты теста на коронавирус, сделанные в сертифицированных лабораториях, определенных национальными уполномоченными органами.