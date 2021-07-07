"Некоторое снижение мы видим только в Москве, и здесь я должна отметить, что это стало возможно благодаря реализуемым ограничительным мерам и достаточно высоким, фактически в разы, темпам вакцинации населения, и мы считаем, что эти меры нужно обязательно продолжать", — сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами российского правительства.

Вице-премьер добавила, что в 82 субъектах РФ в данный момент отмечается рост заболеваемости COVID-19, "некоторое снижение наметилось" в Кировской области, а в Крыму отсутствуют как "значимая динамика" заболеваемости, так и "существенный прирост" заболевших.

По словам Голиковой, за прошедшую неделю в России зарегистрировано 162,4 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом, прирост заболеваемости замедлился с 25,2% до 17% по сравнению с предыдущей неделей.