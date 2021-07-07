"По предварительным данным, в ходе медицинской диагностики заболевание выявлено у 20 детей и двух вожатых, пребывавших в лагере на второй смене. Организовано проведение процессуальной проверки на предмет халатности и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — говорится в пресс-релизе.

Ведомство не уточняет, введен ли в лагере карантин. Следствие устанавливает причины возникновения вспышки заражения в детском лагере, в рамках проверки будет проверено соблюдение работниками санитарно-эпидемиологического законодательства.