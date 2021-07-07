"К 2025 году Кимовск обновит центр города. Реновация затронет сразу несколько территорий: сквер Трудовой славы с водонапорной башней и сквер "Центральный", площадь Ленина и пешеходный участок улицы Мичурина", — говорится в сообщении.

В частности, пространство вокруг водонапорной башни превратят в музейный дворик, где будут представлены экспозиции четырех водонапорных башен, известных во всем мире: калифорнийская XIX века, построенная в конце XX века финская башня Эспоо, старая шведская башня и авангардная башня из Сербии.

Таким образом, вместе с кимовской башней, построенной по мотивам шедевра ренессанса — колокольни собора Сан-Марко в Венеции, выстроится музей под открытым небом.

Также в сквере Трудовой славы появится уголок истории Кимовска, который будет включен в экскурсионный маршрут, и игровая зона для детей "Шахтерское дело".

При поддержке правительства Тульской области заявка направлена на конкурс Минстроя России по малым городам и историческим поселениям для получения гранта на реализацию проекта "КИМ — территория нового поколения". Кроме того, будут использованы средства нацпроекта "Жилье и городская среда".

Также на территории города реализуется несколько туристических проектов. Один из них — усадьба "Александрово" — центр возрождения традиций русской усадьбы.

Реализация указанных проектов позволит городу усилить существующую функцию туристической остановки на пути к Куликову полю, Епифани, Себино и сформировать современную креативную среду для молодежи, удобную инфраструктуру для лиц любого возраста, говорится в сообщении.

Кимовск образован в 1952 году, является административным центром Кимовского района. Численность населения города составляет около 25 тыс. человек.