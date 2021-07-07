"Несмотря на то, что организаторы чемпионата Европы по футболу старались соблюдать ограничительные меры, тем не менее, под влиянием эмоций, конечно, граждане не могу до конца строго этому следовать. И на сегодняшний день есть рост заболеваемости в городе, но мы контролируем эту ситуацию", — сказала Голикова.
Сегодня в 17:08
Голикова сообщила о росте заражения COVID-19 в Петербурге после матчей Евро-2020
МОСКВА. 7 ИЮЛЯ. ИНТЕРФАКС — Власти фиксируют рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге в связи с проведением матчей "Евро-2020", но ситуация под контролем, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ.