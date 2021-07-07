"Курортный сезон никто не отменял. Здесь должны экскаваторы работать, техника. А что мы ждем? Это отдыхающие должны сделать? Здесь не пляж, а помойка. Надо мобилизовать всех — волонтеров, строительные компании, представителей бизнеса — никто не откажет", — цитирует пресс-служба Кондратьева.

Уточняется, что всего в Туапсинском районе 62 пляжные территории. Из-за удара стихии на все пляжи вынесло штормовой мусор, частично повреждено оборудование и отсутствует электроснабжение. Сейчас на побережье купание запрещено. В числе наиболее пострадавших — пляжи в поселке Джубга и селе Лермонтово.

Режим ЧС был введен в шести муниципалитетах Краснодарского края, в том числе в Туапсинском районе. Проводится непрерывный мониторинг уровня рек.

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю приведено в режим чрезвычайной ситуации, в круглосуточном режиме организована работа оперативного штаба.