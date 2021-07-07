Зачинщики — 63-летний мужчина и 49-летняя женщина, проживающие в северной столице, — были доставлены в дежурную часть аэропорта "Пулково". Там в отношении них составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) с наложением штрафа.
В полиции не уточняют информации об участниках конфликта.
Между тем ранее певица Елена Ваенга сообщила в инстаграме о конфликте с нетрезвой пассажиркой на борту самолета Ларнака — Санкт-Петербург "из-за расположения ног". Артистка пожаловалась подписчикам, что женщина обругала ее нецензурной бранью и "кидалась на нее", а спутник дебоширки задирал других пассажиров бизнес-класса, посчитав их охранниками Ваенги.