Как установила полиция, двое пассажиров бизнес-класса во время полета из Ларнаки (Кипр) в Петербург "выражались грубой нецензурной бранью в присутствии других граждан, на замечания не реагировали".

Зачинщики — 63-летний мужчина и 49-летняя женщина, проживающие в северной столице, — были доставлены в дежурную часть аэропорта "Пулково". Там в отношении них составили протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство) с наложением штрафа.

В полиции не уточняют информации об участниках конфликта.

Между тем ранее певица Елена Ваенга сообщила в инстаграме о конфликте с нетрезвой пассажиркой на борту самолета Ларнака — Санкт-Петербург "из-за расположения ног". Артистка пожаловалась подписчикам, что женщина обругала ее нецензурной бранью и "кидалась на нее", а спутник дебоширки задирал других пассажиров бизнес-класса, посчитав их охранниками Ваенги.