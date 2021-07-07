"Несмотря на усилия по сдерживанию вируса, в среднем за неделю в регионе регистрируется более высокое количество новых случаев заболевания по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — заявил региональный директор ВОЗ Ахмед аль Мандхари.

Он отметил, что подобная ситуация сложилась, в том числе, из-за индийского штамма коронавируса, а также из-за того, что в 13 из 22 стран ограничено распространение вакцин против вируса.

"Это (низкий уровень вакцинации — ИФ) способствует нынешнему всплеску заболеваемости и смертности", — добавил он.

Аль Мандхари подчеркнул, что в регионе по-прежнему не хватает около 500 млн доз вакцин против COVID-19.

По информации западных СМИ, с прошлого года в регионе выявлено более 11 млн заболевших, более 220 тыс. из которых скончались.