Рейс будет выполняться по воскресеньям. Время вылета из Екатеринбурга в 15:00, из Бургаса — в 18:05.

Ранее сообщалось, что с 18 июля авиакомпания начнет выполнять рейсы в Болгарию из подмосковного аэропорта "Жуковский". Регулярные рейсы в Болгарию, приостановленные в прошлом году из-за пандемии COVID-19, российское правительство разрешило возобновить с 28 июня. "Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов.