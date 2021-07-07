"В Крыму последствия подтоплений в пострадавших регионах практически ликвидированы, туристическая инфраструктура значительно не пострадала. Отдыху гостей республики ничего не мешает", — написал Аксенов на своей странице во Вконтакте в среду.

При этом он призвал соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности, требования Роспотребнадзора.

"Это залог успеха курортного сезона и комфортного отдыха. По сути, все зависит от нас. Напомню, что вакцинация в нашем регионе идет полным ходом, в день прививается порядка 10-12 тысяч человек. Очень рассчитываю на ответственность и дисциплину крымчан и гостей полуострова", — добавил глава региона.

Дожди в Крыму идут с начала лета. Мощнейший за сто лет циклон накрыл полуостров 17 июня, после которого ввели режим ЧС: сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день — трехмесячная на южном берегу. Подтопило больше 600 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, 58 человек получили травмы. Прямой ущерб предварительно оценен в 12,5 млрд рублей.

Очередные сильные ливни начались в Крыму в ночь на 4 июля. Две месячные нормы осадков выпали на юго-западе — в Бахчисарайском районе: реки вышли из берегов, сошло несколько селей, подтопило сотню частных домов и психоневрологический интернат. Эвакуированы около 30 пациентов соцучреждения и более 160 селян. Одна женщина погибла, одна получила травмы. Кроме того, несколько улиц вновь подтопило в Ялте.

Купание на большинстве пляжей Ялты — 54 из 86 — пока запрещено. Специалисты Роспотребнадзора изучают состав морской воды. Водолазам предстоит проверить дно в акватории восьми пляжей, но мутность мешает начать эти работы.