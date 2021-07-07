«Крайне тяжело мы переживаем ковид и по 2020 году убытки судоходных компаний-членов Российской палаты судоходства превысили 1,6 млрд рублей. Мы, конечно, благодарны за реализацию механизма туристического кешбэка, это позволило несколько увеличить загрузку и хорошо бы, чтобы эта программа продолжалась», — сказала она на совещании «Развитие круизного туризма по реке Волге», организованном комитетом СФ по социальной политике.

Исаева подчеркнула, что у России – вторая после КНР протяженность внутренних водных путей – более 101 тыс. км в 60 субъектах. На них расположены 13 из 15 городов-миллионников.

«Ежегодно в круизах по российским рекам, исключая навигацию 2020 года, принимают участие от 300 до 400 тысяч российских и иностранных туристов. Семьи с детьми составляют от 10 до 15% от общего числа туристов на рейсах, в летние месяцы этот показатель выше. Судоходные компании имеют большой опыт организации целевых детских рейсов», — подчеркнула Исаева.

По ее словам, колебания показателей круизного туризма вызваны геополитическими, экономическими, природными (маловодность), эпидемиологическими факторами, а также недостатком инфраструктуры как водных путей, так и береговой инфраструктуры для приема судов и обслуживания туристов.